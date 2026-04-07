気になる疑問やニュースのナゼを解き明かす「どうなの？」です。事実上の封鎖が続くホルムズ海峡を巡って、トランプ大統領はイランとの交渉期限をこれまでの6日から7日の夜に延長しました。このように日々、刻々と変わるトランプ氏の発言に、いま世界中が振り回されている状況です。山崎夕貴キャスター：世界経済がそれで大混乱していますから、やっぱり世界中が気が気でない。トランプ大統領の発言を見ている状況ですよね。安宅晃