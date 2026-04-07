4月7日までに、音楽ユニット『YOASOBI』の公式Instagramが更新された。そこにボーカル・ikuraのイメチェン姿がアップされ、話題となっている。投稿では《CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL》と、横浜赤レンガ倉庫で4月4〜5日に開催されたフェス『Echoes Baa 2026』に出演した際のショットが公開された。ステージで歌うikuraの姿を撮影した複数枚のショットに、ファンは釘づけになったようだ。「ステージでは、全身白い