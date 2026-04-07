元NHK沖縄のキャスターで、現在はラジオ沖縄『華華天国』のパーソナリティをつとめる竹中知華アナウンサーが、4月6日までに自身のInstagramを更新。お花畑のような場所で撮影されたショットを公開したのだが、ファンから驚愕の声があがっている。《今日は華華天国担当日 やたたたたたたーーーーー リスナーさんに会えるるるーーー》とつづり、ブラウンのノースリーブのトップスにショルダーバッグ姿で両手を上げ、三角を作るよう