Googleは、Android Autoが会議アプリ「Google Meet」に近日中に対応すると正式に予告しました。すでにApple CarPlay向けにはMeetの提供が始まっており、Android Autoがそれに続く形となります。 ↑すでにApple CarPlayにはMeetが追加されている（画像提供／Google）。 これは同社が公式のWorkspace Updatesサイトで発表したものですが、具体的な提供開始日は示されていません。また、Android Auto上でどのように動作するかに