３月３日付で定年引退した国枝栄元調教師（７０）が７日、美浦・小島茂之厩舎の厩舎スタッフとして初日を迎えた。アーモンドアイ、アパパネを育てた名伯楽が、やってみたかったと話す厩務員として美浦に帰ってきた。この日は寝わらあげ、ウォーキングマシンの入れ替え、手入れなどを行いながら、従業員に質問をする場面も見られた。精力的に動き回った国枝“厩務員”は「疲れた〜」とひと言。「今日は朝も早起きしちゃった。小