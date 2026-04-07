タレントのホラン千秋（３７）が、“ヴィラン化”した姿を見せ話題となっている。ホランは７日、自身のインスタグラムを更新。「ヴィラン千秋覚醒」とつづると、ドレスアップした撮影ショットを大量放出した。金髪のホランが、黒やワインレッド、紫などさまざまな衣装に身を包んだ妖艶な姿を見せている。この投稿にはモデルの亜希が「最高か」とコメントしたほか、フォロワーからは「かっこよすぎて、辛い」「テレビで拝見す