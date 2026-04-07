東海道新幹線は7日午後3時45分ごろから静岡県を中心に運転を見合わせていましたが、午後4時55分から順次運転を再開しています。 JR東海によると、静岡県の静岡駅と新富士駅の間の線路に人が立ち入ったため、係員や警察が捜索し、午後4時20分ごろに保護しました。 この影響で、東京～新大阪間の上下線で遅れが出ています。