大きめの荷物を収納できて、おしゃれ見えも狙えるバッグが欲しい……そんな人にぴったりのアイテムを【niko and ...（ニコアンド）】で発見しました。今回紹介するバッグはすべて、A4サイズや13インチPC、600mlボトルなど、大きめの荷物を収納できるのが魅力です。柔らかいレザー調素材で使い心地の良さを期待できるトートバッグや、主役級の存在感でコーデがパッと華やぐバッグなどを厳選してご紹介します。