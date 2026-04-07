◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（７日・マツダスタジアム）両軍のメンバーが発表され、巨人・大城卓三捕手が「５番・捕手」で今季初スタメン。５日のＤｅＮＡ戦では０―１の７回に代打で登場し、１号逆転３ランをマークしていた。先発は来日初勝利を狙うウィットリーが務める。スタメンは以下の通り。【巨人】１番・二塁浦田２番・左翼キャベッジ３番・遊撃泉口４番・三塁ダルベック５番・捕手大城６番