ASIAN KUNG-FU GENERATIONが4月4日および5日の2日間、東京・有明アリーナにてワンマンライブ＜ASIAN KUNG-FU GENERATION 30th Anniversary Special Concert “Thirty Revolutions”＞を開催した。1996年の結成から今年で30周年を迎えるASIAN KUNG-FU GENERATIONの、30周年イヤーの開幕を告げるアニバーサリーライブ＜Thirty Revolutions＞。開演前からソールドアウト満場の客席を満たしていた熱気と期待感が、バンド全史を代表する