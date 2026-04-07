現役を引退したフィギュアスケート女子シングルでミラノ・コルティナ五輪銀、世界選手権金メダリストの坂本花織さん（２５）＝シスメックス＝が７日、母校・神戸学院大の入学式に特別ゲストとして出席した。神戸市内で行われた式典で、後輩にあたる新入生約２６００人を前に登壇。１９年春に経営学部へ入学し、競技と両立しながら２３年９月に卒業した坂本さんは学生時代を懐かしそうに振り返った。「（多忙で）友達と一緒に遊