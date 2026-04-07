8日の天気予報（岡山・香川） 岡山・香川ともに8日（水）は一日を通して晴れそうです。ただ、7日（火）夜から8日朝にかけて冷え込みが強くなりそうです。 8日朝の気温は7日朝と比べると7℃ほど低くなりそうです。季節はずれに降りる霜「遅霜」に注意が必要です。 ただ日中は最高気温が18℃前後のところが多くなり、日差しの暖かさを感じられそうですので、朝との気温差にご注意ください。 花見はいつまでできる？