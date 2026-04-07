INAC神戸の吉田莉胡が試合前のセレモニーで父親から花束贈呈INAC神戸に所属するFW吉田莉胡がWEリーグ100試合出場を達成し、4月5日の大宮アルディージャWOMENとの試合前にセレモニーが行われた。花束贈呈に登場した父親がそっくりだと話題を呼んでいる。23歳の吉田はちふれASエルフェン埼玉の下部組織からトップチームへ昇格してプロ契約。背番号10を背負いながらキャプテンも務めるなど主軸として活躍した。2025年には神戸へ移