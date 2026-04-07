米国の追加空爆のデッドラインが迫る中で、イランがホルムズ海峡の通行料を含む10の条件を逆提案し交渉と全面戦争の間で緊張が高まっている。イランはパキスタンを通じた仲介チャンネルを通じ10の条件の逆提案を伝えたとイラン国営IRNAと米ニューヨーク・タイムズが6日に報道した。核心要求は、イランに対する攻撃の中断、イランに対する制裁の全面解除、レバノンへのイスラエルの軍事行動中断などだ。見返りとしてイランは事実上