『終章ナチ・ハンターナチ犯罪追及ドイツの80年』（中川竜児 著）ナチス・ドイツがユダヤ人を中心に行ったホロコースト（組織的迫害や殺戮行為）。その犯罪に関与した人物を法廷に立たせようと活動した人たちを「ナチ・ハンター」と呼ぶ。朝日新聞記者の中川竜児さんは、本書で彼らを訪ね、併せてドイツの80年を歩いている。【写真】この記事の写真を見る（2枚）「社の制度でドイツに語学留学していた2011年、たまたま見かけ