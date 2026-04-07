1975年結成のロックバンド・ムーンライダーズは、4年ぶりとなる新アルバムの製作を進めている。リーダーの鈴木慶一さんが今の胸中を語りました。◆◆◆ムーンライダーズは今年、デビュー50周年を迎えた。恐ろしい数字だ。オリジナルメンバーの平均年齢は70歳をゆうに越える。これほど長く続けるとは、夢にも思わなかった。結成50周年を迎えたムーンライダーズのリーダー・鈴木慶一氏（本人提供）1976年に発売された「火の玉