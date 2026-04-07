沖縄・名護市辺野古沖で船が転覆し、修学旅行中の高校生など2人が死亡した事故で、文部科学省は全国の学校に校外活動の安全確保の徹底を求める通知を出しました。松本文科大臣：（今回の事案については）安全確保に向けた取り組みの不備でありますとか、事前の下見などの欠如、保護者への説明の不足、引率態勢の不備などについて、把握をしてきているところであります。名護市辺野古沖で3月に船が転覆し、修学旅行中だった同志社国