5回、プロ初本塁打となる2ランを放ちコーチとタッチする西武・仲三＝みずほペイペイドーム西武が連敗を4で止めた。3―3の五回に1死一塁から岸が適時二塁打、仲三がプロ初本塁打となる2ランを放った。隅田が7回3失点で初勝利。4投手でつないで逃げ切った。ソフトバンクの大関は4回1/3を6失点と精彩を欠いた。