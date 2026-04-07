タレントの副島淳（41）が7日までに、自身のインスタグラムを更新。大物女優との2ショット写真が反響を呼んでいる。副島はハッシュタグで「NHKあさイチ」と、自身がリポーターを務める番組名を添え、「ついに私も今期始まりましたー♪」と報告。「毎週金曜日のみんなグリーンだよに出演させて頂き色んな事に挑戦していきますので是非、ご期待ください♪」と伝えた。そして「以前、映画でご一緒させて頂きました天海