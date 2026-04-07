【ジュネーブ＝船越翔】国際原子力機関（ＩＡＥＡ）は６日、イラン南部ブシェール原子力発電所周辺であった攻撃について衛星画像分析を行い、原発の敷地から７５メートル離れた場所に着弾の痕があったことを確認したと発表した。原子力施設への攻撃は放射性物質の大量放出につながる恐れがあるとして、自制を強く求めている。ＩＡＥＡは４日にイラン当局からの報告として、同原発周辺に飛翔（ひしょう）体が着弾したと明らかに