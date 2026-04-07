1986年（昭61）にゲームセンターに登場し、家庭用ゲーム機にも移植されたアクションゲーム「熱血硬派くにおくん」シリーズを生んだ、ゲームデザイナーの岸本良久さんが2日、亡くなった。Xの、くにおくん公式アカウントは7日に「【訃報】『くにおくん』や『ダブルドラゴン』などの名作シリーズを生み出した岸本良久氏が4月2日に逝去されました」と訃報を発表。「世界中のファンから愛される伝説的クリエイターの早すぎる訃報に接し