犬が体をくねくねさせる理由 犬はよく体をくねくねさせることがあります。一見、可愛らしい仕草なのですが、犬が体をくねくねさせることには、様々な心理が隠されています。 楽しそうな仕草に見えても、身体的な不快感が原因の場合もあります。 どのようなシチュエーションで、どのような気持ちで犬は体をくねくねさせるのか、愛犬の仕草から心理を読み取ってみましょう。 1.飼い主に甘えたい 犬が体をくねくねさせ