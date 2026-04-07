1. 適切なシャンプーの頻度を守らない 犬を清潔に保つために頻繁にシャンプーしている、そんな方は要注意です。過度なシャンプーは、犬の皮膚から必要な皮脂を洗い流してしまい、乾燥やかゆみ、炎症の原因になります。 この皮脂は皮膚のバリア機能を保つ上で非常に重要であり、失われると外部からの刺激や細菌が皮膚に侵入しやすくなってしまいます。愛犬の皮膚の健康を維持するためには、シャンプー