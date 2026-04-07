7日朝早く、秋田市手形山南町でクマ1頭が目撃されました。秋田東警察署によりますと7日午前5時半ごろ、秋田市手形山南町で木に登るクマ1頭が目撃されました。大きさや立ち去り方向などについてはわかっていません。県のツキノワグマ等情報マップシステム・クマダスによりますと、同じ個体とみられるクマが、イヌに驚いて木の上に逃げたという情報が投稿されています。目撃場所は住宅地で、付近には手形山中公園や手形山南町街区公