スターフライヤーは、機内でオリジナルスープ「とんこつスープ（TONKOTSU 〜WHITE BROTH〜）」を期間限定で提供する。九州豚骨をイメージした味わいと、ほんのり香るガーリックがアクセントになった、まろやかでコクのあるスープ。3月16日から5月末までの期間限定で、なくなり次第、通常サービスの「オニオンスープ」に切り替える。