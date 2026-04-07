全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・蒲田のスペイン料理バル『JUURI（ユーリ）』です。深呼吸したくなる！空気までおいしいバルこの店の店主は、近くにあるスペイン料理『ソンリサ』のシェフ、上田光嗣さん。奥様の絹子さんが営むフラワーショップで飲むコーヒーがおいしいことに気づき、「ここでお酒が飲めたらいいね」と、花屋の中にバルを作ってしまった。天井の高