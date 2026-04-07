ピッチに立てば重要な存在であることを示してみせた。リーズの田中碧は４月５日、FAカップ準々決勝のウェストハム戦で先発出場し、均衡を破るゴールを決めた。そのパフォーマンスには賛辞が寄せられている。日本代表MFは26分、中盤でボールをさばくと前線に進入。ペナルティエリア内でパスを受けると、絶妙な切り返しで相手選手を翻弄し、シュートを放つ。ディフレクションでコースが変わったボールがネットに収まり、チーム