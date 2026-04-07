現金を奪う目的で２０代の男性を刃物で刺しけがをさせたとして、少年を含む男５人が逮捕されました。警察は匿名・流動型犯罪グループ「トクリュウ」の犯行とみて調べています。強盗傷害の疑いで逮捕されたのは、橋本太陽容疑者ら５人です。５人は２０２５年９月、現金を奪う目的でメンバーの一部と面識がある男性を札幌市豊平区で車に乗せ長沼町に移動し、刃物で刺すなどして軽傷を負わせた疑いがもたれています。警察