冬季通行止めが続いている「知床横断道路」の開通に向けて、除雪作業が進められています。北海道斜里町と羅臼町の２３．８キロを結ぶ国道３３４号知床横断道路は、冬の路面管理が難しいことから、例年、冬期通行止めを実施しています。２０２６年の積雪深は４月６日時点で２３９センチと、平年並みとなっています。北海道開発局によりますと、３月上旬から除雪作業を開始し、斜里町側・羅臼町側ともにおよそ５割の地点まで除雪作業