連合長崎は、今年の春闘の1回目の集計結果を発表しました。 平均の賃上げ額は、1人あたり1万6000円を超えています。 連合は「賃上げの勢いは継続している」と評価しています。 （連合長崎 岩永 洋一 会長） 「現時点での回答状況を見る限り、長崎においても全国の力強い流れとおおむね かい離はなく、賃上げの勢いは継続していると考える」 連合長崎によりますと、要求を出した75の組合のうち、6日時点で44の組合が妥結しまし