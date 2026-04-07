5日、投開票が行われた石川県津幡町の町長選挙で初当選を果たした吉田克也さんに7日、当選証書が手渡され、町の舵取り役を担う決意を新たにしました。16年ぶりの選挙戦となった津幡町長選で初当選した町の前教育長・吉田克也さんは7日、町役場で当選証書を受け取りました。地域、各世代の声をしっかり聴く仕組みづくりに取り組んでいく津幡町選挙管理員会の勝崎隆委員長は、「矢田町長の土台の上に吉田町長の若葉を青々と繁茂させ