モデルでタレントのみちょぱこと池田美優さんは4月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。「2.3歳頃のプリクラ」を公開しました。【写真】笑顔のみちょぱ＆真顔の母「幼すぎて天使すぎる…」みちょぱさんは「2.3歳頃のプリクラが出てきた。かわいい自分ママ真顔すぎないか？」とつづり、1枚の写真を投稿。幼いみちょぱさんと母親が並んで撮影したプリクラが写っています。みちょぱさんはかわいらしい笑顔を見せている一方、母親は終