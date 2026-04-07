イランがホルムズ海峡の開放をしない場合、アメリカのトランプ大統領が民間施設を攻撃するとしていることについて、国連の報道官は6日、国際法で禁じられていると警告しました。トランプ大統領は、6日記者から発電所への攻撃は国際法違反ではないかと問われた際、「イラン政府は反体制派を殺害した。彼らは動物だ、止めなければならない」などと主張し、攻撃を正当化しています。こうしたなか、事務総長の報道官は6日会見し、ホル