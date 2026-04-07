小田急箱根が運航する箱根海賊船と、アニメ『【推しの子】』のコラボイベント「【推しの子】×芦ノ湖」が、2026年4月2日〜5月31日の期間に開催されている。【画像】推しの子×芦ノ湖海賊船船長になった有馬かな、グッズや号外画像4月1日に公開されたエイプリルフール企画「有馬かな 箱根海賊船の船長就任」の発表が大きな反響を呼んだことから実現。コラボ乗船券の販売、パネル展示、船内装飾、号外記事配布、コラボドリンク・グ