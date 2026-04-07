「ナッツボン塩バター味」カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロは、ザクザク食感や口いっぱいにひろがるピーナッツとキャラメルの風味が楽しめるクランチキャンディ「ナッツボン」から、「ナッツボン塩バター味」を4月14日に発売する。「ナッツボン」は、ピーナッツをキャンディで包むカンロ独自製法のクランチキャンディとして1968年に発売し、長年親しまれてきた商品。一度販売を休止した商品だったが、再販売を求める声