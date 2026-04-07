◇プロ野球パ・リーグ 西武 8-6 ソフトバンク（7日、みずほPayPayドーム）この日唯一となるデーゲームを戦ったソフトバンク。エラーや失点が重なり、打線も奮起を見せるも連勝を2で止めました。先発マウンドにあがったのは今季2登板目を迎えた大関友久投手。初回からヒットを浴び得点圏にランナーを背負うも得点は許しません。しかし2回には味方のエラーでランナーを背負い、古賀悠斗選手の先制タイムリーを浴びました。それでも打