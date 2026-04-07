KOKUBO（小久保工業所）は、水分補給に便利な「スマート冷水筒」の注ぎ口にストレーナーを付けて、リニューアル発売する。「スマート冷水筒」は、容量1.1L、高さ16cmのコンパクトなウォーターピッチャー。取っ手がないシンプルな形で、冷蔵庫の扉ポケットにも、棚にも置ける収納のしやすさと、サッと持って注げる取り回しの良さから、一昨年の発売以来、好評を得ている。左から：スマート冷水筒 ホワイト、同 グレー今年は、フタの