東日本大震災から15年の節目にあたり福島県訪問中の天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは7日午後、浪江町の「道の駅」を訪れ地元の伝統工芸品などの復興状況を視察されました。天皇皇后両陛下と愛子さまは7日午後3時45分ごろ、浪江町の「道の駅なみえ」に到着し、吉田栄光町長らの出迎えを受けられました。浪江町は東日本大震災で震度6強の揺れを観測し、15メートルを超える津波に襲われました。原発事故により町内全域に避難指示が出