2026年度予算案は7日午後、参議院の予算委員会で可決されました。予算委員会での2026年度予算案の採決は賛成と反対が同数でしたが、国会法の規定に基づき、委員長の決定により可決されました。7日午後5時現在、参議院本会議で審議されており、まもなく採決が行われます。採決では、与党に加えて日本保守党や一部の無所属議員らが賛成して、可決・成立する見通しです。