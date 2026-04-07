「小枝＜ロイヤルミルクティー＞」森永製菓は、発売55周年を迎えるロングセラーチョコレート「小枝」から、紅茶が上品に香り立つ味わいが楽しめる「小枝＜ロイヤルミルクティー＞」を4月21日から期間限定で発売する。ミルキーなホワイトチョコレートに紅茶パウダーを練り込み、ひとくちごとにふわっと広がるロイヤルミルクティーの香りを実現した。さらに、パフとビスケットの2種類の具材を組み合わせたコンビネーションによって、