左から：「CO・OP 牛乳ビスケット」「CO・OP こめぽん ほんのりだし味」日本生活協同組合連合会（略称、日本生協連）は、子育て世帯を応援する商品拡充の一環として、3〜6歳児向け「きらきらキッズ」から「CO・OP 牛乳ビスケット」、「CO・OP こめぽん ほんのりだし味」の2商品を4月21日から順次発売する。「きらきらキッズ」は、主に3〜6歳頃の、歯が生えそろい、食べる楽しさ、おいしさを覚えていく時期の子どもを対象としたシリ