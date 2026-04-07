「40メートル級の足場が崩れ、複数の人が落下」消防などによりますと、きょう午後4時半前、川崎市川崎区のJFEスチールの工場で「40メートル級の足場が崩れ、複数の人が落下しました。海上にも落ちてきている可能性があります」と119番通報がありました。【写真を見る】【速報】川崎市の工場の足場から複数人が落下足場崩れ5人落下かまた、第三管区海上保安本部によりますと、消防からの情報として足場から5人が落下した可能性があ