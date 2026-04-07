「ソフトバンク６−８西武」（７日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクは西武に逆転負けし、連勝が２でストップ。昨年から５連勝中となっていた西武戦の連勝も止まった。１点を追う二回、先頭の山川が左翼席へ同点の４号ソロ。続く三回には近藤の３号２ランが飛び出し、勝ち越した。しかし先発の大関が直後の四回に外崎に２ランを浴びて同点に追いつかれると、五回にも岸に適時二塁打、仲三に１号２ランを献上し、ＫＯさ