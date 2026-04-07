福島県郡山市の住宅街では、昨夜からけさにかけてクマの目撃が相次いでいて、市が花火を使った追い払いを行っています。きょう午前8時ごろ、福島県郡山市の「大島自然ふれあい広場」に現れたクマの映像です。郡山市などによりますと、昨夜からけさにかけて、市内の住宅街で体長1.5メートルほどのクマの目撃が相次ぎました。通報した男性「向こうの公園の方から急にワサワサと、イヌかと思ったら、ものすごい勢いで川を泳いできた」