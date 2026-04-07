東海道新幹線の線路内に人が立ち入り、一時、一部区間で運転を見合わせていましたが、7日午後5時前に運転が再開されました。JR東海によりますと、東海道新幹線は静岡駅ー新富士駅間で、線路内に人が立ち入った影響により、運転を見合わせていましたが、午後4時55分に順次、運転を再開したということです。静岡駅と新富士駅の間で、線路に人が立ち入ったという情報がありましたが、保護されたということです。新幹線との接触はない