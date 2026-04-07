収入と就労時間を重視する若手医師が増えている。本当にこれで良いのか。元東京大学健康管理センター教授の坂本二哉さんは「医学的関心や広い教養を失い、目先の損得勘定だけで動く医師が増えれば、日本の医学は根底から崩壊しかねない」という――。（第2回）※本稿は、坂本二哉『戦慄の東大病院』（飛鳥新社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Hiraman※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Hiraman■学問研究