あなたの将棋力をバージョンアップ！ NHK「将棋講座」テキスト4月号の別冊付録は、4年ぶりの再開となる『将棋ドリル』。今さら人には聞けないことや、知っていたら自慢できそうなことを問題形式でズラリと並べています。パーフェクトめざして解くもよし、パラパラながめるだけでもよし。指すひとも観るひとも楽しめるこちらのドリルから、今回は7つの問題と答えをご紹介します。 『将棋ドリル Vol.4』より出題Q1我