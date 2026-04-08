覚悟は、いいか。人気格闘ゲームを原作とする実写映画シリーズ最新作『モータルコンバット／ネクストラウンド』が、2026年6月5日（金）より全国公開される。この度、本ビジュアルが届けられた。真田広之、浅野忠信が前作に続いて参戦し、新たにジョニー・ケイジ役のカール・アーバンも加わる。 「モータルコンバット」は、1992年の誕生以来、世界中のファンを熱狂させてきた人気格闘ゲ