頭がいいはずの人がときにバカな悪事を働くのはなぜか。医師の和田秀樹さんは「エリートの世界には『こうあるべき』という刷り込みが蔓延している。これに捉われると、それ以外の生きる道を想像することができず、融通が効かなくなる」という――。※本稿は、和田秀樹『ストレスの9割は「脳の錯覚」』（青春出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／gorodenkoff※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／gorodenko