4月4日、お笑いコンビ・さや香の新山（34）が自身のYouTubeチャンネルを更新。動画内に登場した若手芸人が、ジャルジャルの福徳秀介（42）に“激似”だと注目を集めている。話題となっているのは、《【衝撃】福徳さん激似の一年目の芸人》と題された動画。新山が「福徳さんにそっくりな1年目の芸人が現れました」と紹介したのが、お笑いコンビ・前衛クラッコの河井隼希（22）だ。新山がNSCの講師を務めた際に出会ったという河井は